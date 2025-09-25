サッカーU―20W杯チリ大会（27日開幕）に出場するU―20日本代表は24日（日本時間25日）、滞在中のチリ・サンティアゴからオンラインで取材に応じ、FW高岡伶颯（18＝バランシエンヌ）が意気込みを語った。

「チームとして優勝を目指している中で、まずはグループステージ（1次リーグ）突破を決める。（個人の目標は）何得点というより決められるだけ決めたい」

日章学園高（宮崎）に在学中の昨年6月、イングランド2部サウサンプトンへの加入が内定。4月にチーム合流後はU―21チームでプレーし、今夏にフランス3部バランシエンヌへ期限付き移籍した。「サウサンプトンでのプレー（出場機会）が少し困難になってフランスに行く流れになった。フランスでプレーすることをチャンスに変えようと強い気持ちでいる。最初はリザーブチームだったけど、今はトップチームでプレーできているので、あとは自分が突っ走るだけ」。今季はここまでリーグ戦5試合に出場し、2得点を挙げている。

23年U―17W杯インドネシア大会にも出場し、決勝トーナメント1回戦でスペインに敗れた。「スペインに負けて悔しい思いをした。U―17のメンバーはスペイン戦が経験になった。U―17の悔しさを晴らす意味もあるけど、今大会は“いい経験”で終わらせずに優勝して全員が次へいいステップを踏めるようにしたい」と胸に刻む。

U―20W杯は世界中の有望株が集結するアンダーカテゴリー最高位の大会で、2028年ロサンゼルス五輪を目指す世代にとって貴重な国際舞台。日本は1次リーグ初戦でエジプトと対戦する。高岡は「大会を通して最初は堅くなると思う。自分はU―17W杯を経験していて（初戦が）苦しい試合になるのは分かっている。それでもチーム全体で楽しみながら、そして自分が点を決めて勝ちたい」と決意を示した。