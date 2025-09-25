銀座コージーコーナーは、10月1日から「＜ディズニー＞ヴィランズコレクション（8個入）」を、10月10日から「＜マレフィセント＞青りんごムースケーキ」と「＜アースラ＞ブルーベリームースケーキ」を全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で販売する。



「＜ディズニー＞ヴィランズコレクション（8個入）」

毎年高い人気を誇る「＜ディズニー＞ヴィランズコレクション（8個入）」が今年も登場。「ヴィランズ」ひとりひとりの美しさや妖艶さ、ダークな魅力をプチケーキで表現した。また、今年は「眠れる森の美女」の「マレフィセント」、「リトル・マーメイド」の「アースラ」をイメージしたムースケーキも新発売。それぞれのキャラクターをイメージしながら、ケーキの仕上げやピック、フィルムの細部まで、どうぞ楽しんでほしいという。



「＜ディズニー＞ヴィランズコレクション（8個入）」専用ボックス

「＜ディズニー＞ヴィランズコレクション（8個入）」は、「ディズニーヴィランズ」の魅力をプチケーキで表現したスイーツコレクション。今年は「アラジン」の「ジャファー」、「三匹の子ぶた」の「ビッグ・バッド・ウルフ」、「ヘラクレス」の「ハデス」、「101匹わんちゃん」の「クルエラ」など、8種のプチケーキをアソート。ダークな世界観をケーキのデコレーションやフィルム、専用ボックスのデザインで表現した。「ヴィランズ」の妖艶な雰囲気満載のケーキで、ハロウィンを楽しんでほしいという。



「＜マレフィセント＞青りんごムースケーキ」

「＜マレフィセント＞青りんごムースケーキ」は、「ディズニーヴィランズ」の一人で、「眠れる森の美女」に登場する魔女「マレフィセント」をイメージしたケーキ。2本の角に黒いマントをまとった姿を表現したケーキは、邪悪な雰囲気ながら食べると青りんごの爽やかな味わいが広がる。「マレフィセント」と変身後のドラゴンの姿や、手下の「ディアヴァル」をデザインしたサイドフィルムにも注目してほしいという。



「＜アースラ＞ブルーベリームースケーキ」

「＜アースラ＞ブルーベリームースケーキ」は、「ディズニーヴィランズ」の一人で、「リトル・マーメイド」に登場する海の魔女「アースラ」をイメージしたケーキ。タコのような脚に派手なメイク姿を表現したケーキは、妖しい雰囲気ながら食べるとブルーベリーの爽やかな味わいが広がる。「アースラ」の手下「フロットサム」や「ジェットサム」、海にまつわるアイテムをデザインしたサイドフィルムにも注目してほしいという。



「＜ディズニー＞ヴィランズケーキペアセット」

「＜ディズニー＞ヴィランズケーキペアセット」は、売店で、「＜マレフィセント＞青りんごムースケーキ」と「＜アースラ＞ブルーベリームースケーキ」2品をペアで購入した消費者に、先着でオリジナルペアセットBOXに入れて渡す。10月10日から。BOXが、なくなり次第終了。



「オリジナルペアセットBOX」

［小売価格］

＜ディズニー＞ヴィランズコレクション（8個入）：3132円

＜マレフィセント＞青りんごムースケーキ：486円

＜アースラ＞ブルーベリームースケーキ：486円

（すべて税込）

［予約開始日］

店舗予約：受付中（終了日は店舗によって異なる）

ネット予約：

予約受付期間：9月26日（金）10:00〜10月18日（土）

引き渡し可能期間：10月1日（水）〜10月23日（木）

※ネットで予約して店舗で受け取れるサービス。ネット予約サイトで予約が必要

※ネット予約は一部の店舗のみ実施している

※ネット予約対象商品は「＜ディズニー＞ヴィランズコレクション（8個入）」のみ

