Sir Vanityが、2ndアルバムを12月24日にリリースする。

今作は、3年半ぶりのフルアルバムに。8月24日にKT Zepp Yokohamaで開催された『3rd Live“TO”』ではラストに新曲「MUSIC」が披露されていたが、今作の収録楽曲などの詳細は今後発表されるという。

今作の予約は、Amazon.co.jp、タワーレコード全店、楽天ブックス、アニメイト、きゃにめにて受付中。各法人ですべて使用される写真が異なるチェキ風カードが特典として付属する。

さらに、すでに開催が発表されている斉藤壮馬とのツーマンライブのチケット優先販売申込券が、同アルバムと11月5日発売の斉藤壮馬のニューEP『Nuance』に封入される。ツーマンライブは2026年3月7日、8日にTACHIKAWA STAGE GARDENで開催されるが、両CDの封入券どちらでも同じく申し込むことが可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）