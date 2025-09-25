森永製菓は、みんなでおいしく楽しめるお米のアイス「OKOMETO＜玄米香るバニラ＞」を9月29日から一部企業で発売する。

「OKOMETO（おこめと）」ブランドのバニラアイスを、さらにおいしく、お米のやさしい甘みと玄米の香ばしさが楽しめる味わいにリニューアルした。国産米でできたライスミルク（乳製品ではない）や米粉を使用し、乳・卵・大豆などアレルギー物質28品目は不使用（特定原材料8品目のうち、乳・卵・小麦を含む製品と共通の設備で製造している。特定原材料に準ずるもの20品目は、共通の設備での製造については把握していない）のおいしさにこだわったアイスとなっている。そして、米麹と酒かすといったお米を原料にした「森永甘酒」で培ってきた知見や製菓会社ならではの味づくりの技術によって、乳製品不使用の「氷菓」でありながら、アイスらしいなめらかな口当たりやコクを実現した。

「OKOMETO＜玄米香るバニラ＞」は、お米のやさしい甘みを生かしながら、玄米を加えることでほんのり香ばしく、やさしいお米の甘みと余韻が広がる味わいに仕立てた。国産米からできたライスミルク（乳製品ではない）と米粉を主原料に使用、砂糖はすべててんさい糖を使用した。



「OKOMETO＜玄米香るバニラ＞」

商品開発担当は、「大切な人と一緒に当たり前の“おいしい”を楽しめるアイスを届けたい。そんな想いで『OKOMETO』は昨年3月に誕生した。『OKOMETO』の開発では、様々な視点での意見を寄せてもらいたいと考え、米粉料理家の中村りえさんや米粉おやつ研究家のねぎちゃん、当社ファンサイトで募集した食物アレルギーのこどもを持つ親御さんと共に進めた。発売後、家族みんなで同じアイスを味わえたという喜びの声も寄せられ、開発者としてとても嬉しく感じている。今回のリニューアルでは、お米本来の味わいをさらに感じてもらえるよう改良を重ね、多くの人の声を参考に仕上げた。これからも、より多くの人にお米のやさしいおいしさを届け、笑顔が広がるアイスでありたいと思っている」とコメントしている。

研究員は、「リニューアルにあたり試作を重ねた中で、“お米本来のおいしさや風味”を生かした味わいの評価が高く、お米ならではのおいしさを軸に今までにないアイスを目指すことになった。風味を引き立てるため、塩や玄米パウダー、米粉など、国産の原料を厳選して使用。絶妙なバランスを追求し、アイスらしいなめらかさと、どこか懐かしく思わず食べ進めてしまう味わいが完成した。こうして『OKOMETO〈玄米香るバニラ〉』として、新しいおいしさを届けることができて嬉しく思う」とコメントしている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月29日（月）

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp