フジパンは、「生ぶれっど」を10月1日からさらにおいしくリニューアルして発売する。同時に、厚切りの「生ぶれっど 4枚入」を新たに発売する。「生ぶれっど」は、北海道産生クリームを練り込んだ、そのままでもおいしいがコンセプトの食パン。今回のリニューアルでは、湯種を配合し、しっとり感を向上させた。新商品「生ぶれっど 4枚入」は、厚切りでよりしっとり食感を楽しめる商品となっている。

リニューアルポイントは、生地に湯種を配合し、よりしっとりとした食感になった。日にちが経っても、しっとり食感を楽しめる。また、「生ぶれっど」の特長であるほんのり甘い味わいは維持し、そのまま食べてもおいしい食パンの味わいにしたてた。



左から：生ぶれっど 6枚入、5枚入、3枚入、4枚入

「生セレクション」は、北海道産生クリームを生地に練り込むことで、ほんのりとした甘さや、しっとり食感を楽しんでもらえる商品シリーズ。9月にリニューアルした食卓ロールの「生ろぉる」「生くろわっさん」をはじめ、食パンの「生ぶれっど」や菓子パンの「生めろんぱん」、「生めろんぱん しょこら」など、多くの商品ラインアップを取り揃えている。ジャパン・フード・セレクションにおいて第65回で「生めろんぱん」、「生めろんぱんしょこら」、第70回で「生ろぉる」、「生くろわっさん」が最⾼評価のグランプリを受賞。食の専門家からも評価を得ている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］10月1日（水）

フジパングループ本社＝https://www.fujipan.co.jp