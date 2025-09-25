ANAインターコンチネンタルホテル東京は、ホテルメイドのパンやケーキを販売する「ブリュワーズ トゥーゴー」（2FL.）において、クリスマスシーズンに向けて販売するオリジナリティあふれるケーキや特製ローストチキンなどのテイクアウト商品について、10月15日から予約受付を開始する。

今年の新作ケーキは、神聖なモミの木の森をイメージした、爽やかなライムが香るホワイトチョコレートのムースケーキ「クリスマスフォレスト ライム＆ラズベリー」と、フランスの「カカオ・バリー」社製のハイカカオのビターチョコレートクリームを使用し、オレンジとの最高のマリアージュを繊細なまでに追求した「ブッシュ・ド・ノエル ショコラ＆オレンジ」の2種類。そのほかには、雪の中からスノーマンが顔を出した可愛らしいイメージのバニラムースケーキ「ブール・ド・ネージュ」（「雪だるま」の意）や、ホテル開業以来レシピを引き継ぎ、変わらぬ味で好評を得ている「ストロベリーショートケーキ」、ヨーロッパの伝統的なクリスマス菓子「クリスマスプディング」「シュトーレン」「パネトーネ」なども含め、形も味わいも異なる多彩なケーキを取り揃える。また、毎年人気の高い商品である、栗とキノコのバターライスを詰めたホテル特製ローストチキンも合わせて販売する。



「ブッシュ・ド・ノエル ショコラ＆オレンジ」

家族や仲間同士、恋人と過ごす温かで笑顔あふれるクリスマスのひとときに華を添える、ANAインターコンチネンタルホテル東京ならではの新作ケーキほか味わい深い各商品を楽しんでほしい考え。

「クリスマスフォレスト ライム＆ラズベリー」は、神聖なモミの木の森をイメージしたホワイトチョコレートのムースケーキ。爽やかなライムが香るムースの中から、ライムとラズベリーのジャムを交互に重ねたバニラスポンジケーキが現われる。鮮やかなグリーンの表面は、粉雪がふわりと被るイメージに。チョコレートパウダーと銀粉、雪の結晶型のチョコレートを飾って仕上げている。土台のバニラクッキーとの食感の違いも楽しめる。

「ブッシュ・ド・ノエル ショコラ＆オレンジ」は、フランスの「カカオ・バリー」社製のハイカカオのビターチョコレートクリームとオレンジとの最高のマリアージュを繊細なまでに追求したブッシュ・ド・ノエル。オレンジマーマレードを重ねたチョコレートスポンジケーキを薄いチョコレートでコーティングし、ココアパウダーと抹茶でリアルな薪を表現した。土台もチョコレートクッキーで、まさにチョコレート尽くしの逸品となっている。砂糖細工のサンタクロース付き。

［クリスマスケーキ2025の販売概要］

予約受付期間：10月15日（水）〜12月14日（日） ※一部商品は予約期間が異なる

店舗名：「ブリュワーズ トゥーゴー」（2FL.） BREWER'S 2 GO

東京都港区赤坂1−12−33 ANAインターコンチネンタルホテル東京 2階

販売および受け取り期間／時間：12月15日（月）〜12月25日（木） 11:00〜19:00

予約・問い合わせ：「ブリュワーズ トゥーゴー」 TEL：03−3505−1111

価格：

クリスマスフォレスト ライム＆ラズベリー（26cm×9cm×9H）：8000円

ブッシュ・ド・ノエル ショコラ＆オレンジ（23cm×8.5cm×10cmH）：8000円

（すべて税込）

ANAインターコンチネンタルホテル東京＝https://anaintercontinental-tokyo.jp