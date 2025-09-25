北斗晶、夫・佐々木健介とのロケ後に購入したもの「備えあれば憂いなし」

タレントの北斗晶が24日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介とのロケの後に購入したものを明かした。

この日、北斗は「大阪からのこんにちは〜」と挨拶し「今日は関テレ旬感LIVEとれたてっ生放送」と番組出演を告知。続けて更新したブログでは「旬感LIVEとれたてっを見てくださった皆様、ありがとうございました」と感謝を述べ「生放送終わりで健介がやって来た〜」「これから大阪に健介と一緒にロケです」と佐々木と合流し、ロケを行うことを報告した。

その後のブログで「埼玉から来たパパと合流してMBSの【すち子の大調査ドリル】のロケをさせてもらいました」といい「ロケは、パパが試される形のロケでしたが凄く楽しくて 是非、みなさんOAを楽しみにしていてくださいね〜」とコメント。ロケ後には「目の前を通った本屋さんでゲッターズ飯田さんの本を見て少しだけ時間をもらって買っちゃいました」と明かした。

購入した理由については「来年はどんな年になるのかな〜まだちょっと早いようだけど備えあれば憂いなし いい事も悪い事も心の準備しておこうと思ってね〜」と説明。「私は…銀のインディアン座 パパは…金の時計座」と自身と佐々木のタイプを明かし「もう来年を気にし始めるような季節になったんだね〜本当に一年って早い」としみじみつづった。

最後に、佐々木について「ロケ終わりで新幹線に乗って埼玉に帰郷」したことを報告。自身については「私は、大阪に残り明日も旬感LIVEとれたてっに生出演させていただきます。皆様、明日もよろしくお願いします」とつづり、ブログを締めくくった。