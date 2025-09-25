まさかの熱烈歓迎!? U-20W杯に臨む船越ジャパンに現地ファンが大盛り上がり。市原吏音が決意表明「目標はずばり、優勝です」
いよいよ世界の戦いが幕を開ける。船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は、チリで開催されるU-20ワールドカップに臨む。
チームは９月22日に決戦の地サンティアゴに到着。その様子をサッカー日本代表の公式アカウントが公開した。
空港のゲートを抜けると、多くの現地ファンが大歓声で出迎えてくれる。まさかの熱例歓迎だ。小杉啓太や喜多壱也ら欧州組も合流。船越監督が「コモエスタ？」と挨拶する。
在チリ日本国大使館では激励会が行なわれた。市原吏音が「決意表明ということで、目標はずばり、優勝です」と宣言すると大きな拍手。盛大な三三七拍子でエールを送られた。
船越ジャパンは世界の頂点に立てるか。グループステージ初戦の相手はエジプト。日本時間で28日の５時にキックオフ予定だ。その後は10月１日にホスト国のチリ、４日にニュージーランドと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】空港でまさかの熱烈歓迎!? 船越ジャパンに現地ファンが大歓声
