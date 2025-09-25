「どんなスタンドが付きましたか？」新井恵理那、人気マンガショップで子どもと過ごす休日ショット公開！
フリーアナウンサーの新井恵理那さんは9月25日、自身のInstagramを更新。子どもたちとの休日ショットを披露しました。
【写真】新井恵理那の休日ショット
さらに「そこここにファン心をくすぐる仕掛けがありました」ともつづり、ショップを満喫したことを報告しました。
コメント欄では、「『ジョジョの奇妙な冒険』お好きなんですか？」「どんなスタンドが付きましたか？」など作品に関連した声や「楽しそうな所ですね」などの声が集まりました。
コメント欄では「お洋服合わせたりすてきですね」「息子くんのジョニィの服素敵ですね！」「親子でアニメ楽しめるのは非常に良いですね」などさまざまな声が集まっています。
(文:五六七 八千代)
「楽しそうな所ですね」新井さんは「オラオラオラ〜リベンジしてきました!」とつづり、8枚の写真を公開。『ジョジョの奇妙な冒険』の体験型公式ショップ「THE☆JOJO WORLD」を訪れた写真で、1、2枚目では新井さんと子どもたちが展示を楽しむ様子が写っています。カメラ目線の新井さんはとても楽しそうな表情です。3〜8枚目には展示やグッズの写真も並び、熱気あふれる空間が伝わってきます。
「ジョニィの服素敵ですね！」18日にも「THE☆JOJO WORLD」での写真を公開した新井さん。しかし、「お昼過ぎに行ったら整理券は無くなってしまっていました」と明かし、この日は入場できなかったことを報告しています。
コメント欄では「お洋服合わせたりすてきですね」「息子くんのジョニィの服素敵ですね！」「親子でアニメ楽しめるのは非常に良いですね」などさまざまな声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
