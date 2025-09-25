「言葉にならない」佐藤健、活動休止発表のPerfumeとの集合ショット！ 「同じ時代を生きられてよかった」
俳優の佐藤健さんは9月25日、自身のInstagramを更新。年内での活動休止を発表したPerfumeの3人との写真を公開しました。
【写真】佐藤健、Perfumeへ感謝の投稿
活動休止前最後の公演となった22、23日開催の単独公演「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」を城田さんと訪れたようで、コメントでは「やはり、Perfume 公演行かれたんですね」「しばし寂しくなるけど又活動されるのを待ちたいですね」「同じ時代を同じ事務所で過ごした仲間とのショット お花同様素敵です」などの声が寄せられています。
ほかにも「言葉にならないけどこの写真で気持ちがほっこり」「このコメントで泣けちゃいます」「めっちゃ素敵なお写真」など、佐藤さんと同グループとの関係性に称賛の声が寄せられました。
「めっちゃ素敵なお写真」21日に年内でコールドスリープ（活動休止）に入ることを発表したPerfume。佐藤さんは「あなたたちと同じ時代を生きられてよかった！」と感謝を伝え、3人と城田優さんとの集合写真を公開しました。
貴重なオフショットを多数公開佐藤さんはInstagramで、貴重なオフショットを多数公開。16日の投稿では、飲食店で食事を楽しむ佐藤さんの横顔などを公開し、「食べる姿もカッコ良すぎる」「手羽先になりたい」などのコメントが寄せられていました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:宍戸 奏太)