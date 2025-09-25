奥仲麻琴、妊娠報告 出産は冬を予定「日々を大切に過ごしていきたい」【全文】
アイドルグループ・PASSPO☆の元メンバーで俳優の奥仲麻琴（31）が25日、自身のインスタグラムを更新。妊娠したことを報告した。
【報告文】可愛らしい人形とともに…奥仲麻琴が妊娠報告【全文】
奥仲は「いつも応援してくださっている皆さまへ 私事で大変恐縮ですが、この度新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。現在は安定期に入り、冬に出産を予定しております」と報告。
続けて「今は体調も落ち着き、穏やかな日々を過ごしています。これからも変わらずお仕事に向き合いながら、日々を大切に過ごしていきたいと思います。温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけている。
奥仲は、1993年11月18日生まれ、埼玉県出身。2009年、ガールズロックユニット・ぱすぽ☆（PASSPO☆）として活動開始。俳優として、2013年にテレビ朝日系特撮『仮面ライダーウィザード』に出演したほか、日本テレビ系ドラマ『MARS〜ただ、君を愛してる〜』、舞台『逆転検事〜逆転のテレポーテーション〜』などに出演。2015年、PASSPO☆を卒業以降は舞台・ドラマを中心に活動。24年、一般男性との結婚を発表した。
■報告全文
いつも応援してくださっている皆さまへ
私事で大変恐縮ですが、この度新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。現在は安定期に入り、冬に出産を予定しております。
今は体調も落ち着き、穏やかな日々を過ごしています。これからも変わらずお仕事に向き合いながら、日々を大切に過ごしていきたいと思います。温かく見守っていただけましたら幸いです。
2025.9.25
奥仲麻琴
