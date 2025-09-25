◇ナ・リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年9月24日 フェニックス）

ドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が24日（日本時間25日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で、レギュラーシーズンでは19年9月29日（同30日）のジャイアンツ戦以来、6年ぶり4度目となるリリーフ登板を果たし、1回を3者凡退で終えた。3点差を追いつかれて迎えた9回のマウンドで相手に傾きかけた流れを見事に断ち切った。

レジェンドは1点でも取られたら負けが決まる局面で登場した。4―4の9回から5番手として登板。貫禄十分に堂々と外野のブルペンからマウンドへと歩を進めた。先頭のバルガスをスライダーで遊ゴロ、続くトーマスを90.6マイル（約145.8キロ）直球で一ゴロ。最後はマルテを中飛に仕留め、胸を張ってベンチへと引き揚げた。

今季限りでの現役引退を表明している通算222勝のレジェンドが、チームの勝利にかける強い執念をマウンド上で表現した。前日23日（同24日）の同カードに続き、2試合連続のブルペン待機。レギュラーシーズン最終戦となる今月28日（同29日）のマリナーズ戦の先発が決まっているが、志願してブルペン待機していた。

ロバーツ監督は試合前、カーショーのリリーフ起用があった場合「1イニングになるだろう」と見通しを示したうえで「私はどんな場面でもためらわずに投げさせるつもりだ」と話していた。内容次第ではポストシーズンでのリリーフ起用の選択肢も増える。「彼は過去にもやっているし、先発の合間にそういうこともあった。だからもし彼の役割がブルペンになるなら、どんな場面でもクレイトンが対応できると私は思っている」と話していた。