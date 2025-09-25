40代になって頭金500万円を何とか用意できました。今から「3500万円の注文住宅」を建てるのは遅すぎるでしょうか？

40代での住宅購入は「遅い」どころか、むしろ現実的な選択肢の可能性も

注文住宅を建てる年齢の平均は30代後半～40代前半が最も多いという統計があります。

家族構成や将来の見通しがある程度固まるこの時期は、「自分たちらしい住まいづくり」に踏み出すのに適したタイミングと言えるでしょう。40代で頭金500万円を用意できているということは、計画的に貯蓄をしてきた証拠であり、住宅ローンの審査にも好影響を与える材料となります。

ただし、ローンを完済する年齢を意識する必要はあります。たとえば45歳で35年ローンを組めば完済は80歳。退職後の返済が発生しないように、繰り上げ返済や返済期間の短縮を前提とした資金計画が求められます。決して遅すぎるということはなく、むしろライフスタイルに合わせて堅実に家づくりを考える人が増えているのが現状です。



3500万円の注文住宅に頭金500万円で挑む場合、ローンと家計のバランスはどうなるのか

頭金500万円を差し引くと、借入額は3000万円になります。これを元に、月々の返済額や必要な年収を表1で整理してみましょう。

表1

借入額 返済期間 金利（例1.5％） 月々の返済額 年収の目安（返済負担率25％基準） 3000万円 35年 1.5％ 約9万2000円 約440万円以上

※筆者作成

この返済額は、夫婦共働き世帯であれば十分実現可能な水準といえます。ただし、教育費がかかる時期とローン返済が重なる場合は、キャッシュフローのバランスに注意が必要です。無理のない返済計画と、ライフイベントを見越した資金準備が重要となります。





40代の注文住宅は、老後を見据えた住まい設計も視野に入れる必要がある

40代で建てる注文住宅は、ライフスタイルに合わせるだけでなく、将来の暮らしやすさも重視することが求められます。

たとえば、2階建てよりも平屋や1階完結型の間取りを検討することで、高齢になってからの移動が楽になります。また、段差のない床や幅広の廊下、手すり設置の余地を持たせるなど、バリアフリーに配慮した設計を取り入れておくことで、リフォーム費用の抑制にもつながります。

さらに、住宅性能についても、断熱性や省エネ性の高い建材を使うことで、将来的な光熱費を抑えることができます。40代での家づくりは、単なる「今の理想の家」ではなく、「将来も安心して住み続けられる家」を目指すべきといえます。



住宅ローン控除や補助制度を活用すれば、家計への負担を軽減できる

注文住宅を建てる際、国の住宅ローン控除制度を利用すれば、最大13年間にわたり所得税・住民税の一部が控除されます。たとえば、年末のローン残高が3000万円の場合、毎年最大21万円（0.7％）が控除されるため、総額では200万円以上の節税効果が期待できます。

また、条件に応じて利用できる補助制度や減税措置も多くあります。これらの制度を最大限に活用することで、初期費用を抑えながら高性能な住宅を手に入れることが可能となります。

住宅ローンの返済額ばかりに目を向けず、「制度を使っていかに支出を減らすか」という視点も重要です。



40代での注文住宅購入は「遅すぎる」どころか、人生後半を見据えた戦略的な選択

40代で注文住宅を建てるという決断は、決して遅すぎるわけではありません。むしろ、家族構成や将来の働き方、老後の生活スタイルなどが見えてきたこのタイミングだからこそ、ライフプランに合った住まいづくりが可能になります。

頭金500万円を用意できているということは、堅実な資金管理ができている証でもあり、ローン返済や家計運営にも前向きに取り組めるはずです。無理のない借入額、長期視点の設計、活用できる制度の確認を行いながら、納得のいく住まいづくりを目指していきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

