３月に行われた米大リーグ開幕戦・ＭＬＢ東京シリーズの観戦チケットなどを高額転売したとして、警視庁は２５日、名古屋市北区、通信機器販売会社社長の男（４２）をチケット不正転売禁止法違反容疑で逮捕したと発表した。

日本球団とのプレシーズンゲーム２試合を含む計４試合のチケット計１６枚を不正転売し、計約４３７万円の利益を違法に得ていたとみている。

発表によると、男は２月１８〜２５日、興行主の読売新聞社の許可を得ず、東京ドームで行われたドジャース対カブス戦など３試合のチケット計６枚（計約１２万円）を仲介サイトに出品し、東京都内などの女性計３人に計３５６万円で不正に転売した疑い。逮捕は２３日。調べに、「転売で得た金は会社の借金返済に充てた」と容疑を認めている。

男は、大会公式サイトから経営する２社の名義で、１席で全６試合が観戦できる法人用チケットの抽選に応募。申し込んだ８席分のうち、４席分２４枚が当選していた。仲介サイトにはこのうち１６枚を出品し、最大で正規価格の約４２倍で不正転売していたという。

同庁は、男が２０２３年８月以降、バンテリンドームナゴヤ（名古屋市）の中日戦シーズンシートのチケットも不正転売していたとみて調べている。