国連総会に合わせニューヨークで２者会談を行ったゼレンスキー・ウクライナ大統領とトランプ米大統領＝２３日/Chip Somodevilla/Getty Images

（ＣＮＮ）米当局者によると、トランプ大統領が今週、ウクライナ戦争に関する姿勢を急転させたのは、ロシアのプーチン大統領に対し新たな不満を募らせる中でロシアに交渉のテーブルに着くよう圧力を強める狙いがあったためだ。

ウクライナは領土を全て奪還できると公言することで、トランプ氏は両国の和平合意に向けたプロセスを加速させたいと考えだという。戦場の力学に劇的な変化が起きない限り、全領土の奪還という見方は北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の首脳の間で共有されている見方ではない。

トランプ氏の今回の姿勢が実際に新たな協議につながるかどうかは不透明だ。トランプ氏も政府高官も、対ロシア制裁の強化やウクライナへの大規模な追加軍事支援といった戦争の方向を変える可能性のある、米国からの切迫した措置について言及しなかったからだ。

ルビオ国務長官とロシアのラブロフ外相は２４日、国連総会に合わせて１時間弱の会談を行った。ルビオ氏は２３日にウクライナ戦争について「軍事的に終わらせることはできない」と発言していた。

会談の内容を伝える米国の発表によると、ルビオ氏はロシアに対し、戦争の永続的な解決に向け意味のある措置を取るよう求め、「殺りくをやめるよう呼びかけたトランプ大統領の発言を改めて伝えた」。

会談の様子を質問したＣＮＮに対し、ラブロフ氏は親指を立てた。トランプ氏の発言内容の変化を懸念しているのか、米国がロシアに背を向けたと考えているのかといった質問には答えなかった。

プーチン氏が先月アラスカで行われたトランプ氏との首脳会談でゼレンスキー・ウクライナ大統領との会談に前向きな姿勢を示していたにもかかわらず、会談に応じなかったことで、トランプ氏はここ数日、公の場でも非公式の場でも不満を募らせた様子を見せている。

トランプ氏はウクライナ戦争の解決が予想以上に困難であることを認めている。これは、普段自身の誤りを認めようとしない同氏としては異例の発言だ。

戦争責任の所在をめぐるトランプ氏の立場は、プーチン氏とゼレンスキー氏の間で振り子のように揺れ動いてきた。しかし今のトランプ氏は、プーチン氏との個人的な関係が戦争終結に向けた進展をもたらさなかったことにいら立っているようだ。

しかし、公に示した姿勢の変化をよそに、トランプ氏は変化をもたらしうる措置を講じようとはしていない。

トランプ氏は、欧州諸国がロシアからのエネルギー購入を停止しない限り、米国は新たな対ロシア制裁は実施しないと強硬に主張。大規模な追加軍事援助についても予告しておらず、代わりにＮＡＴＯ加盟国が米国の装備を購入し、それをウクライナに送るという新たな仕組みを強調している。