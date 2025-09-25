【PLAMATEA ライザリン・シュタウト】 受注期間：9月25日～11月5日 2026年5月 発売予定 価格：9,800円

マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMATEA ライザリン・シュタウト」を2026年5月に発売する。受注期間は11月5日まで。価格は9,800円。

本製品は、ゲーム「ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～」より、主人公の「ライザリン・シュタウト（ライザ）」を、人型プラモデルシリーズ「PLAMATEA」で商品化したもの。

イラストを元にフル可動、スナップフィットのプラモデルとして商品化しており、表情パーツは彩色済みの「笑顔」「戦闘顔」「ウィンク顔」が付属。要所に彩色済みパーツが用意されており、組み立てるだけでイメージに近い色分けとなるほか、付属品として「セレスティアシーカー」や、さまざまなシーンを可能にする可動支柱付き専用台座が付属する。

また「グッドスマイルカンパニー公式ショップ」で購入すると、特典として「無塗装フェイスパーツ」が付属する。

「PLAMATEA ライザリン・シュタウト」

グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典「無塗装フェイスパーツ」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：ノンスケール サイズ：全高 約160mm

(C)2019 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※画像はイメージです。

※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。