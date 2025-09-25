メジャー復帰したドジャースの佐々木朗希投手（２３）が２４日（日本時間２５日）に敵地アリゾナでのダイヤモンドバックス戦の３―１の７回に２番手で登板し、１回を無安打無失点、２三振だった。打者３人に１３球で、最速９９・８マイル（約１６０・６キロ）をマークした。防御率４・５８。

７回、ブルペンから小走りで登場。救援で登板するのは日米通じて初だ。先頭マキャンへの初球、９９・１マイル（約１５９・５キロ）のフォーシームが外角低めいっぱいに決まった。２球目の内角への８７・３マイル（約１４０・５キロ）のスプリットを捉えられ、痛烈なゴロで三塁線を襲われるもマンシーが好捕。ワンバウンドで一塁へ送球しアウトとした。

続くタワへの初球は真ん中低めの９９マイル（約１５９・３キロ）のフォーシームで「ストライク」を奪った。２球目がボールになった３球目、内角低めの９８・３マイル（約１５８・２キロ）のフォーシームで空振り。カウント２―２からの５球目、内角低めギリギリの９９・１マイルのフォーシームで見逃し三振。

３人目のバルガスへの初球は内角低めのフォーシーム。「ボール」だったが、この日、最速の９９・８マイル（約１６０・６キロ）だった。フルカウントからの６球目、外角低めの９９・５マイル（約１６０・１キロ）のフォーシームでバットに空を切らせた。

スプリットの制球に苦しんだが、フォーシームの平均球速９９・２マイル（約１５９・６キロ）は今季平均９６マイル（約１５４・５キロ）を３マイル（約４・８キロ）上回った。満点の救援デビュー。今後に期待を抱かせる登板となった。

右肩のインピンジメント症候群で５月１３日に負傷者リスト（ＩＬ）入りし、この日の試合前にメジャー復帰。マイナーでは５度目のリハビリ登板で１００・６マイル（約１６１キロ）をマークした。しかし、先発６人が安定、一方、救援陣が不安定というチーム事情から救援への配置転換を打診された。日本で６４試合、メジャーで８試合は全て先発での登板だったが、受け入れた。３Ａで２度、救援登板し、２回を無失点に抑えていた。