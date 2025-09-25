10月5日（日）にフランス・パリロンシャン競馬場で行われる凱旋門賞（G1・芝2400m）に出走予定のアロヒアリイ（牡3・美浦・田中博康）が、現地時間9月23日（火）、エーグル調教場で追い切りを行った。

芝の周回コースで約6ハロンの併せ馬を消化。山崎啓行調教助手が騎乗した。

【仏ギヨームドルナノ賞】ルメール「本当にいい脚を使ってくれた」…日本馬アロヒアリイが鮮やかな逃げ切りV

「折り合い面では思った以上に上手く走れていた」

山崎助手は「今日は早い時計は出しませんでしたが、馬の後ろで折り合えるか、また馬と併せた時にどのように反応するかということを確認しました。また、この馬の心肺機能の高さは感じているところなので、その辺りの問題はないかということも確認しました。折り合い面では思った以上に上手く走れていましたし、課題のひとつでもある手前の変換についても問題なくできたかなという感じでしたので、今日の調教に関しては満足できる内容だったと思います。皐月賞から4ヶ月ぶりで前走に臨みましたが、その後は1ヶ月半で凱旋門賞となりますし、凱旋門賞ではある程度タフな馬場になると思いますので、そうした馬場でも力を発揮できるよう疲れを残さないようにということを意識して調整を進めています」と語った。