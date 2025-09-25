加護亜依、ショーパンでほっそり美脚披露「スタイル抜群」「ずっと可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/09/25】元モーニング娘。の加護亜依が24日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】加護亜依、美脚際立つ膝上ミニ私服
加護は「ラジオ収録してたよ」とつづり、私服姿の写真を公開。ボーダーのニットに白のショートパンツを合わせ、ほっそりとした美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「ずっと可愛い」「美脚にうっとり」「私服がオシャレ」「天使みたい」「いつまでも若々しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
