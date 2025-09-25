森香澄、人生を変えた大物芸能人とは？救われた一言で「今があります」
【モデルプレス＝2025/09/25】フリーアナウンサーの森香澄が9月25日、テレビ朝日系冠バラエティー番組「森香澄の全部嘘テレビ」（毎週水曜深夜2時34分〜）に出演。人生を変えた芸能人を明かした。
【写真】森香澄、内村光良に「面白い」と絶賛された歌唱動画
同番組では、ジェンガに書かれたお題に答えていく「実名告白ジェンガ」の未公開編が公開された。「人生を変えた芸能人は？」というお題が出た森は「内村光良さん」とお笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良と回答。「内村さんの『ツボる動画』という番組で『声を使う仕事をする人は歌がうまいのか』という企画があって。アナウンサーにスポットが当たって、新人の私が歌うことになって」と2023年までテレビ東京にて放送されていた「内村のツボる動画」に出演したことを振り返った。
続けて「それで『サイレントマジョリティー』を誰もいないオフィスとか、アナウンサーたちが普通仕事しているオフィスで歌って踊る企画をPVみたいに作って提出したんですね」と欅坂46（現：櫻坂46）の楽曲に挑戦したことを明かし「そしたら、それをすごい（内村が）『すごい面白い！この子面白い』と言ってくださって、それがレギュラー化したんですよ。YouTubeでも300万回くらい再生されて、それで世に…」「最初のネットニュース、それ」とネットニュースにまでなった大きな転機であったことを伝えた。
また、お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロが「それがあったから、今フリーになっているくらいのことかも」と言うと森は「そうかも。内村さんが『面白い』って言ってくれたことで今があります」とカメラ目線で微笑んだ。（modelpress編集部）
