「シャッフルアイランド」羽柴なつみ、胸元開放＆美脚披露の大胆スタイル「露出しすぎって怒って」
【モデルプレス＝2025/09/25】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season5」に参加していたタレントの羽柴なつみが24日、自身のInstagramを更新。大胆なスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「シャッフルアイランド」参加美女「露出しすぎ」大胆コーデ
羽柴は「露出しすぎって怒って」というコメントとともに、写真を投稿。深いVネックから美しい胸元を大胆にのぞかせ、ショート丈で美しい脚も披露している。
この投稿に、ファンからは「美脚」「セクシーすぎる」「露出しすぎ！」「大人の魅力」「綺麗」といったコメントが寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。羽柴は、2024年に放送された「Season5」に参加した。（modelpress編集部）
◆羽柴なつみ、胸元開放
