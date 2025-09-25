KiiiKiii、ファッションブランド「Thursday Island」初の“アイドルミューズ”に抜擢！唯一無二のオーラで魅了

ガールズグループKiiiKiiiが、多彩な魅力で秋の始まりを告げた。

【話題】IVE・レイ、後輩KiiiKiiiと共演

コンテンポラリーブランド「Thursday Island」が、ブランドミューズを務めるKiiiKiiiと共に撮影した2025年秋シーズンのキャンペーンビジュアルを公開した。

公開された写真の中でKiiiKiiiは、広大な牧場や温かみのあるログハウスを背景に爽やかで自然体な魅力を放ち、視線を集めた。笑顔で踊ったり、花を生けたりと明るい青春の一瞬を映し出し、一方で幻想的かつ強烈な眼差しでカメラを見つめ、神秘的な雰囲気を漂わせた。

（写真＝「Thursday Island」）KiiiKiii

KiiiKiiiは、フラワープリントのワンピース、刺繍があしらわれたニット、レザージャケットなど多様なスタイルを完璧に着こなし、彼女たちならではのボヘミアンテイストを表現した。秋らしいムードを伝えると同時に、“次世代ファッションアイコン”としての可能性を証明した。

（写真＝「Thursday Island」）KiiiKiii

KiiiKiiiは今年8月に「Thursday Island」のミューズに抜擢され、ブランドとのシナジー効果を予告していた。「Thursday Island」がアイドルをモデルに起用するのはブランド史上初であり、KiiiKiiiは“アイドル初のミューズ”として独自の存在感を示した。

今回公開されたビジュアルは、メンバーたちの多彩な表情や魅力を存分に映し出すとともに、ブランドが追求する“平和と自然な感性”を見事に表現しており、今後ミューズとして活動を広げていくKiiiKiiiへの期待をさらに高めた。

（写真＝「Thursday Island」）KiiiKiii

デビュー曲『I DO ME』でK-POPシーンに登場すると同時に“2025年期待株”として注目を浴びたKiiiKiiiは、デビューからわずか13日でMBC「ショー！K-POPの中心」にて地上波音楽番組1位を獲得。その後も4か月連続で「新人アイドルグループブランド評判」1位に輝き、「2025ブランド顧客忠誠度大賞」では新人女性アイドル部門で1位を獲得し、その存在感を確固たるものにした。

さらに、今年5月に開催された授賞式「ASEA 2025」、6月の「第34回ソウルミュージックアワード」、8月の「2025 K-WORLD DREAM AWARDS」、そして9月20日の「2025 THE FACT MUSIC AWARDS」で計4回の新人賞を受賞。加えて「第7回NEWSIS K-EXPO」ではソウル観光財団代表理事賞を受賞するなど、次々と記録を更新している。

なお、8月にリリースした1stデジタルシングルアルバム『DANCING ALONE』の活動を終えたKiiiKiiiは、大学祭や韓国国内外のフェスティバルをはじめとするステージで活躍を続けている。さらに、公式ユーチューブチャンネルを通じてオリジナルコンテンツを配信し、ファンと交流している。

（記事提供＝OSEN）