クロちゃん、手術を報告 酸素マスク付けベッドに横たわる写真公開
【モデルプレス＝2025/09/25】お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが24日、自身のX（旧Twitter）を更新。手術を受けたことを報告し、反響が寄せられている。
【写真】術後のクロちゃん、酸素マスク付けた姿
クロちゃんは「声帯ポリープ切除手術、無事終わりました！」と手術の完了を報告。「当分声は出せないけど早く治すので、NEWクロちゃんを待っててだしん！！」と病院のベッドで酸素マスクを付けて横たわる術後の様子を載せている。
前の投稿では「今年のあたまぐらいから、喉の調子が悪く、ポリープが出来ていたので手術します」と手術に至った経緯を説明。「それにより、当分声が出せずに仕事を休んだりする事もあります。申し訳ございません」とファンや関係者への謝罪の気持ちも示した。なお、手術から一夜明けた25日には、「寝過ぎてボーっとしてる。ショートスリーパーなのに手術後はメッチャ寝てる」と術後の経過を記している。
この投稿に、ファンからは「お疲れ様でした」「無事に手術が終わりホッとしました」「お大事にしてください」「どんな声になるのかな」「応援してます」「体調第一で」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
