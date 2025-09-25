乃⽊坂46・櫻坂46・⽇向坂46“坂道グループ”14人「ガルアワ」ランウェイ出演決定 乃⽊坂46はパフォーマンスも披露【GirlsAward 2025 A／W】
【モデルプレス＝2025/09/25】乃⽊坂46が、10⽉18⽇に幕張メッセ9-11ホールにて開催される『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER』に、アーティストとして出演決定。さらに坂道グループから14人がランウェイに登場する。
GirlsAward最多出演アーティストであり、先⽇『真夏の全国ツアー2025』で26万⼈を魅了した乃⽊坂46の出演が決定。全世代から愛されるアイドルグループが、ガールズパワー溢れるパフォーマンスを披露する。
また、モデルとして坂道グループから総勢14人出演。アーティストとしても出演する乃⽊坂46からは五百城茉央、⼀ノ瀬美空、井上和、梅澤美波、遠藤さくら、川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）、筒井あやめの7人が登場。さらに、櫻坂46の⽥村保乃、藤吉夏鈴、的野美⻘、守屋麗奈、山崎天（※崎は正式には「たつさき」）、⽇向坂46の⾦村美玖、⼩坂菜緒がランウェイを華やかに彩る。（modelpress編集部）
⽇時：2025年10⽉18⽇（⼟）開場13：00／開演14：30（予定）
会場：幕張メッセ9〜11ホール（住所：千葉市美浜区中瀬2-1）
テーマ：Dress Up My Style -Play the game of You-
＜MODEL＞
愛来（AMEFURASSHI）／AKARI（UN1CON）／アリアナさくら／有坂心花／五百城茉央（乃木坂46）／井桁弘恵／池田穂乃花／板倉可奈（CUTIE STREET）／板野友美／一ノ瀬美空（乃木坂46）／井上和（乃木坂46）／梅澤美波（乃木坂46）／
遠藤さくら（乃木坂46）／王林／大谷映美里（=LOVE）／大友花恋／大峰ユリホ／小川桜花（Girls2※「2」は正しくは2乗表記）／小栗有以（AKB48）／音嶋莉沙（=LOVE）／梶原叶渚／加藤栞／加藤史帆／金村美玖（日向坂46）／香音／川口ゆりな／川崎桜（乃木坂46）／玖瑠実／黒瀬ひな／幸澤沙良／小坂菜緒（日向坂46）／小寺結花／小宮山莉渚／小室安未／紺野彩夏／雑賀サクラ／齋藤樹愛羅（=LOVE）／佐々木久美／佐藤和奏／しゅう／JOA（UN1CON）／白石千華／鈴木ゆうか／Taki／滝澤エリカ／武田玲奈／多田梨音／田鍋梨々花／谷田ラナ／田村保乃（櫻坂46）／月丘音彩／筒井あやめ（乃木坂46）／鶴嶋乃愛／鶴屋美咲（Girls2）／天翔愛／天翔天音／トラウデン直美／なえなの／永瀬莉子／長浜広奈／なごみ／那須ほほみ／土方エミリ／廣川茉音／福山絢水／藤井サチ／藤吉夏鈴（櫻坂46）／星乃夢奈／堀口真帆／堀越麗彩／本田紗来／マーシュ彩／的野美青（櫻坂46）／真鍋凪咲（CUTIE STREET）／丸山礼／ミチ／水瀬さらら（Jams Collection）／みりちゃむ／向井怜衣／村上愛花／守屋麗奈（櫻坂46）／山口綺羅（Girls2）／山口もあ／山崎天（櫻坂46）／山本さい／ゆうちゃみ／YURARA（moxymill）／莉子 他
＜MEN’S NON-NO MODEL＞
守屋光治／中田圭祐／中川大輔／鈴木仁／豊田裕大／水沢林太郎／樋之津琳太郎／稲井孝太朗／高橋璃央／小方蒼介／栄莉弥／鈴々木響／郄橋大翔／野村康太／四坂亮翔／松井大奈／海谷遠音／石川愛大／嵐翔真 他
＜Seventeen MODEL＞
藤村木音／上坂樹里／瀬戸琴楓／入江美沙希／関谷瑠紀／相羽星良／高比良由菜／中島瑠菜／森崎美月／葛西杏也菜／佐藤不二子／石川花／小國舞羽／郄橋快空／松本麗世／月島琉衣／宮迫翠月／稲光亜依／竹下優名／希咲うみ 他
＜GUEST＞
安達祐人／岩瀬洋志／浦野秀太（OWV）／大倉空人（原因は自分にある。）／小川史記（BUDDiiS）／黒川想矢／こーくん／越山敬達／駒木根葵汰／志村秀哉（超特急）／とうあ／中川勝就（OWV）／夏生大湖／新原泰佑／輝（aoen）／ふかわ。／藤岡真威人／もーりーしゅーと／杢代和人（原因は自分にある。）／森次政裕（超特急）／よしあき／吉澤要人（原因は自分にある。） 他
＜ARTIST＞
aoen／XG／CUTIE STREET／原因は自分にある。／DXTEEN／乃木坂46／MyM／ME:I／宮世琉弥 他
＜OPENING ACT＞
Ettone／moxymill 他
＜MC＞
山里亮太（南海キャンディーズ）／森香澄 他
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】