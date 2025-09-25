ミスドから“台湾屋台”グルメ、煮豚・水餃子・ピリ辛豆乳の麺料理3種が限定登場
【モデルプレス＝2025/09/25】ミスタードーナツでは、「ミスドゴハン」シリーズより飲茶3種「台湾風やわらか煮豚麺」、「台湾風もちもち水餃子麺」、「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」を、10月1日（水）から期間限定で発売する。
今回の3種は、ミスタードーナツの飲茶の看板メニューである汁そばで使用している細麺に合わせ、具材やスープにこだわり、ミスタードーナツで気軽に台湾屋台グルメを味わえる商品。
台湾の郷土料理である炕肉飯（コンローハン）の甘辛く煮込んだ煮豚をトッピングした「台湾風やわらか煮豚麺」は、醤油ベースのコク深いスープと細麺との相性ピッタリで、食べ応えのある商品。
台湾で親しまれている水餃子をトッピングした「台湾風もちもち水餃子麺」は、厚みのある皮がもちもちでつるんとした食感の水餃子と、鶏ガラベースにショウガの風味を効かせたスープを合わせた。
台湾の定番料理「鹹豆漿（シェントウジャン）」をイメージした「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」は、昨年好評だった豆乳野菜麺スープの豆乳を増量し、さらにコク深くまろやかな味わいで、えびの風味と少しピリ辛なラー油をアクセントに仕上げた。
なおいずれもイートイン専用メニューとなる。（modelpress編集部）
販売期間：10月1日（水）〜2026年3月下旬（順次販売終了予定）
対象ショップ：ミスタードーナツ飲茶取り扱いショップ
