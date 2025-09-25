カムバック控えるBOYNEXTDOOR、“謎”のウェブサイトをサプライズ公開！新ALに期待高まる

BOYNEXTDOORが、謎めいたキーワードでいっぱいのウェブサイトをサプライズ公開し、注目を集めている。

【写真】ジェヒョン、深夜の東京散歩SHOT

9月24日22時、BOYNEXTDOORはウェブサイトを公開した。サイトのアドレスから、このページがニューアルバム『The Action』に関連していることが分かる。サイトにアクセスすると衛星写真を用いた地図が広がり、表示された特定の場所を詳しく覗くと、それぞれのコンテンツ公開時刻を示すカウントダウンが進行中だ。

地図に刻まれた目的地名も好奇心を刺激する。「Crew Call」「Play」「Loading」「Pause」「Street View」「Animatic Video」「Submission Deadline」「Take No.6」「Hollywood Action」などが並び、到着予定日時を示す数字は緯度・経度座標のように表現されており、没入感を高めている。

（画像＝KOZエンターテインメント）

BOYNEXTDOORは先立って公開した「Kick off」映像を通じ、10月20日のカムバックを予告していた。その映像では6人のメンバーがシカゴ映画祭への参加を夢見る映画制作クルー「TEAM THE ACTION」として登場し、ファンの期待を膨らませた。また、8月に「ロラパルーザ・シカゴ」に出演するために出国した際の衣装と、新アルバムのプロモーション設定が交錯し、新鮮な楽しさを与えている。

BOYNEXTDOORは5thミニアルバム『The Action』の発売当日にショーケースを開催し、ファンと直接会う予定だ。最近では2作連続で100万枚以上の販売を記録し、米「Billboard 200」にも4作連続でチャートインするなど、グローバルな人気上昇が続いている。

所属事務所のKOZエンターテインメントは、新アルバム『The Action』について「成長に向かうBOYNEXTDOORの熱望を凝縮したアルバム。“より良い自分”のために絶え間なく進んでいこうとする6人の力強い抱負を確認できるだろう」と伝えている。

（記事提供＝OSEN）

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。