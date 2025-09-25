新車157万円から！ ホンダ「“新”軽ワゴン」発表！ “黒感”高めた「BLACK STYLE」登場！ レトロな「ファッションスタイル」も新設された「N-WGN」何が変わった？

“黒感”高めた「BLACK STYLE」登場！

ホンダは2025年9月25日、軽自動車「N-WGN（エヌワゴン）」の一部改良モデルを発表しました。

N-WGNは、通勤・通学や買い物といった日々の生活シーンで快適にクルマを使うための安心・安全性能や使い勝手を追求したモデルです。

新車134万円！ ホンダ最新「軽ワゴン」がスゴイ！

【画像】超カッコいい！ これが黒い「軽ワゴン」です！（26枚）

全タイプに標準装備とした先進の安全運転支援システム「Honda SENSING（ホンダ センシング）」や、センタータンクレイアウトがもたらす広い室内空間、使い勝手のよい荷室など、一人ひとりの暮らしになじむ機能性やデザインが支持されています。

今回の一部改良では、ホンダセンシングの機能として、車両前部にパーキングセンサーを追加するとともに、車両が衝突するおそれがある場合にブレーキを制御し、衝突回避や衝突による被害の軽減を支援する「近距離衝突軽減ブレーキ」を新たに装備しました。

また、メーターを7インチのTFT液晶に変更し、Honda SENSINGの機能としての作動状態などをよりわかりやすく表示するとともに、マルチインフォメーションディスプレーの表示を必要な情報に集約したことにより、視認性を高めています。

そして、カスタムモデルの「N-WGN カスタム」には特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」が設定されました。

エクステリアには、ベルリナブラック塗装のフロントグリルモールやフロントグリルロアーモール、フォグライトガーニッシュ、14インチまたは15インチアルミホイールを採用。

電動格納式リモコンドアミラー、アウタードアハンドル、リアライセンスガーニッシュ、リアライセンスガーニッシュモール、シャークフィンアンテナ、「N-WGN」エンブレム、「CUSTOM」エンブレムをクリスタルブラック・パール塗装とするなど、ブラックのアクセントによって上質かつ洗練されたスタイリングを実現しています。

インテリアは、助手席インパネガーニッシュ、ドアオーナメントパネル（フロント／リア）、ステアリングガーニッシュなどにピアノブラックをあしらい、シックで落ち着いた空間に仕立てました。

さらに、標準モデルのN-WGNでは、世界観の幅を広げる新たなグレードとして「ファッションスタイル」を追加。

エクステリアには、オフホワイト塗装を施した専用のドアミラー、アウタードアハンドルと、カラードフルホイールキャップを装備し、レトロ感を演出。シンプルで親しみやすいN-WGNのデザインはそのままに、愛らしさと心地よさを表現した仕様となっています。

※ ※ ※

N-WGNの一部改良モデルの価格（消費税込）は157万6300円から205万8100円で、ファッションスタイルは167万5300円から182万500円、特別仕様車ブラックスタイルは186万100円から212万4100円です。

2025年9月26日に発売されます。