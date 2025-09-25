3.9リッター「V8」で1000馬力超え！ フェラーリが新「849テスタロッサ」を日本で発表！ 40年ぶりに復活の“テスタロッサ”は往年を思わせるデザインにも注目

パワーユニットの改良で1050馬力を発揮！

フェラーリ ジャパンは2025年9月24日、都内で新たなフラッグシップとなる新型「849テスタロッサ」を初披露しました。

伝統の名を冠しながらも最新のハイブリッド技術を備えた“次世代フェラーリ”を象徴するモデルとして、その存在感に会場に集まった人々の視線が注がれました。はたして、どんなクルマなのでしょうか。

日本初披露となった新型「849テスタロッサ スパイダー」。鮮やかな外装色は「GIALLO AMBRA（オレンジ）」

新型「849テスタロッサ」は、1984年に登場した初代「テスタロッサ」以来、およそ40年ぶりに復活を果たしたフラッグシップモデルです。フェラーリの伝統と革新を象徴する存在として開発されました。

今回の日本発表会は、2025年9月にイタリア・ミラノで行われた世界初公開から間を置かずに都内で開催されたものです。

会場には、フェラーリ本社があるマラネッロからプロダクト マーケティング マネージャーのマルコ・スペッソット氏も来日し登壇しました。

スペッソット氏は「849テスタロッサは、性能の限界に挑み、純粋なパフォーマンスを渇望するドライバーのためのパイロットカーです」とコメントし、このモデルの意義を強調しました。

漆黒の舞台の壁が開き、静かに現れたのは新型「849テスタロッサ スパイダー」でした。電動モードでスムーズに登場したその姿は、まるで映画のワンシーンのようで、未来のフェラーリ像を鮮烈に印象づけました。

登場した新型849テスタロッサは、伝統の名を現代に甦らせただけでなく、電動化時代に挑むフェラーリの姿勢を示す象徴的な存在です。

モデル名「849」は、V型8気筒エンジンで1気筒あたり499ccを示し、総排気量は3.9リッターとなります。数値をそのままモデル名に用いるのは、フェラーリならではの伝統的なスタイルといえるでしょう。

ボディサイズは全長4718mm×全幅2304mm×全高1225mm（スパイダーは1186mm）、ホイールベース2650mm。

ワイド＆ローのスタンスは空力性能を追求したもので、250km／h走行時には最大415kgのダウンフォースを発生します。冷却性能も従来の「SF90」比で約15％向上しました。

フロントマスクは1980年代のフェラーリを思わせるフォルムで、横に伸びるカバーが橋のようにヘッドライトをつないでいます。この意匠は、最新の「12Cilindri（チリンドリ）」や、かつて公開された「F80コンセプト」にも通じるスタイリングテーマで、フェラーリのデザイン言語の進化を想起させます。

これにより表面デザインには立体と空白の新たな比率が生まれ、全幅に広がる力強い印象を与えています。バンパー下部はボディカラーのフリックとブラックのスプリッターで引き締められ、技術と空力を重視したモデルの個性が際立ちます。

スペッソット氏も「デザインは機能と一体であり、パフォーマンスの象徴です」と語り、エクステリアに込められた思想を説明しました。

スパイダーは電動リトラクタブル・ハードトップを備え、クーペと同等の走行性能を確保しながら開放感を味わえるのが特徴です。

新型「849テスタロッサ スパイダー」のリアビュー。ワイド＆ローのスタンスが際立ち、空力性能を追求した造形が印象的

パワートレインは最高出力830馬力・最大トルク842Nmを発生する3.9リッターV型8気筒ツインターボエンジンに、フロント2基とリア1基の計3基の電気モーター（220馬力相当）を組み合わせたプラグインハイブリッドシステム（PHEV）です。

大型タービンや各部の改良によって従来の「SF90ストラダーレ」比で50馬力の向上を果たし、システム総合出力は1050馬力を発揮します。

0-100km／h加速はわずか2.3秒、最高速度は330km／hを超えます。駆動方式は四輪駆動（AWD）で、最新の8速DCTと前後モーターによるトルクベクタリング「RAC-e」「MGU-K」が組み合わされ、俊敏かつ安定したドライビングを可能にしています。

ドライブモードは「eDrive」「Hybrid」「Performance」「Qualify」の4種類を用意し、最大25kmのEV走行も可能です。都市部では静粛性を発揮しつつ、サーキットでは圧倒的なパフォーマンスを披露するなど、幅広いキャラクターを備えています。

インテリアには最新のHMI（ヒューマン・マシン・インターフェース）が導入され、デジタルディスプレイとステアリングを中心に操作系を集約。クラシカルな要素を盛り込みながらも最新技術を融合し、フェラーリらしいドライバーオリエンテッドな空間が広がります。

電子制御シャシやブレーキ・バイ・ワイヤと連動した「ABS Evo」も採用され、限界域での安定性と制御精度を高めています。

※ ※ ※

日本での車両価格（消費税込）は、849テスタロッサが6465万円、849テスタロッサ スパイダーが7027万円。さらに専用チューニングを施した「アセット フィオラノ」パッケージは、オプションとして602万7000円と予定されています。

デリバリーは2026年前半に開始予定で、日本市場でもすでに多くのコレクターやファンの注目を集めています。

伝説の名を冠しつつ、最新の電動技術と空力性能を融合させた新型849テスタロッサ。日本市場においても、フェラーリの未来を象徴する存在として大きな話題を呼ぶことになりそうです。