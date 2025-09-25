◆米大リーグ エンゼルス―ロイヤルズ（２４日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

エンゼルスの菊池雄星投手が２４日（日本時間２５日）、本拠地・ロイヤルズ戦に先発し、５回１安打１失点の内容で、今季７勝目を挙げた。だが、２点リードの６回の投球練習中に緊急降板。６回のマウンドにも向かったが、投球練習を数球投げたところで“異変”。トレーナーらがマウンドに向かい、降板となっていた。球団広報は菊池の症状について「左前腕のけいれん」と説明した。

立ち上がりは初回を３人で終えると、３回まで完全投球。４回には１死から二失で出塁を許し、暴投で得点圏に走者を置いたが、パスクアンティノ、ペレスを連続三振で無失点に切り抜けた。３点リードの５回は先頭グリチェクにセンターへのソロを被弾したが、崩れることは無かった。

前回の１８日（同１９日）の敵地・ブルワーズ戦では、５回２／３を投げて、５安打２失点の内容も白星はお預け。１点リードの６回２死一、二塁の場面で、勝利投手の権利を持って降板したが、直後に２番手右腕フェルミンが適時打を許して同点に追いつかれ、菊池の白星は消えていた。