◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

今季限りでの現役引退を発表しているドジャースのＣ・カーショー投手（３７）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦で１９年９月２９日（同３０日）のジャイアンツ戦以来６年ぶりにリリーフ登板し、１イニングを３者凡退で抑えた。通算２２２勝左腕はこの日がレギュラーシーズンでは通算４５４試合目の登板で、救援は４度目となった。

４―４と同点の９回に５番手でマウンドへ。先頭の８番バルガスをスライダーで遊ゴロに打ち取ると、９番トーマスは９０・６マイル（約１４５・８キロ）直球で一ゴロ。１番マルテの打球は右中間に伸びたが、中飛に仕留めた。中堅エドマンがダイビングキャッチのファインプレーを見せた。

カーショーは前日２３日（同２４日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦でもブルペン待機。本人が救援陣の不調で苦しむチームを救うために志願したという。レギュラーシーズン最終戦の２８日（同２９日）の敵地・マリナーズ戦に先発予定だが、前回登板の１９日（同２０日）から中８日と間隔が空くことから、この日までブルペンで緊急事態に備えることになっていた。ロバーツ監督は「我々は適材適所で選手を使うし、もし（明日）カーショーが投げられるなら使う。６か月間いろんな決断をしてきたけど、役割を果たすことができる選手が必要だ」と逆転サヨナラ負けを喫した前日の試合後に説明していた。

この日も先発のスネルが６回５安打１失点５奪三振と好投。７回はメジャー復帰した２番手の佐々木朗希が１回を２奪三振でパーフェクトに抑えた。８回にはＴ・ヘルナンデスの適時二塁打で４―１とリードを３点に広げた。しかし、直後の８回。３番手ベシアが１死一、二塁から３番キャロルに右翼線へ適時二塁打を浴びると、なおも１死二、三塁で４番手エンリケスがマウンドに上がったが、モレノの打球を捕手ロートベットが処理できず、不運な適時内野安打で１点差とされた。さらに代打デルカスティーヨの中犠飛で同点に追いつかれていた。２３日（同２４日）の同戦でも１点リードの９回に守護神スコットが２失点で逆転サヨナラ負け。この日まで９月の１０敗のうち、救援投手に黒星がついたのは８度、サヨナラ負けは４度目となっていた。