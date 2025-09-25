ロバート秋山「これは初めて」、新キャラ“食欲の秋山”に不安 気を抜くと世界的バイオリニストに
お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次が25日、都内で行われたジョイフル『2025年秋冬 新グランドメニュー＆新TV CM大発表会』に出席。多くの扮装を経験してきた秋山が、「初めて」という新キャラクターへの不安を吐露した。
【写真】気を抜くと世界的バイオリニスト？新キャラ“食欲の秋山”
イベントで新CMが披露され、注目ポイントを聞かれた秋山は、「秋と芸術ということで、この格好はいろいろキャラクターやってますけど初めてですね」と、この日着ていた芸術家風の衣装を紹介。この日は、テレビ番組『食欲の秋山プレゼンツクイズ番組SHOCK！YOKUのAKIYAMA』の総合司会・食の芸術家「食欲の秋山」こと秋山竜次として長髪にベレー帽、ブラウンのコート姿で登場していたが、「クリエイターズ・ファイル」などでも多くの人物に扮してきた秋山が意外にも初めての姿だという。
続けて、「作り方間違えるとすぐ葉加瀬太郎さんになっちゃう」と吐露。「メイクさんと『いま、葉加瀬さんの方に行ってないですか？』って確認し合いながら。巻き方とかシャツとか」と微細な調整で仕上がっていると明かし、「ちゃんと芸術家の方になっていると思う」と苦笑いしながらも、わずかな自信をにじませていた。
