元V6の長野博（52）が24日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。こだわりの食べ方を明かした。

この日は食通芸能人が集まり、グルメ余談を繰り広げた。長野は食のこだわりについて、「重なっているものを一気に食べるのもいいんですけど、まずは1つずつ。例えばケーキでも、完成形は縦にまっすぐ全部の層を食べるんですけど。まずはクリームはクリームだけ、ガナッシュはガナッシュだけ…みたいにそれぞれがどんな感じか分かった上で、全部食べたい」と語った。

「3層のケーキやったら、4種類楽しめるってことですか」とかまいたち・濱家隆一に問われ「そう！味変ですよね」と表現。「ショートケーキで味変してるんですか!?」と笑われ、「勝手に味変できますね」と胸を張った。

長野はそのこだわりが食レポにも役に立つことを主張。「一気に食べちゃうと、おいしいけど何が何だか分からなくなっちゃう。ひとつずつ食べると、“こっちは甘みを控えてるので、こっちの甘さと酸味で口の中で完成するんですね”みたいなことが言えたりする。ひとつずつ食べると、よりコメントの幅が広がるので、他の人が食べてる間、順番待ちの間に、ちょびっと上だけ食べたりとかするんです」と、独自のテクニックを明かした。

ただ、その食べ方を人に勧めることはないという。「それはうるさいだろうなと思っちゃうので。好きなように食べてくれたら」と配慮を口にしていた。