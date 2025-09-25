【MLB】ダイヤモンドバックス ー ドジャース（9月24日・日本時間25日／ロサンゼルス）

【映像】佐々木朗希、カメラが捉えた“一瞬の表情”

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場したダイヤモンドバックス戦で2回、現地中継がブルペンで待機する佐々木朗希投手の姿を捉えた。

5月に右肩痛を訴え負傷者リスト入りしていた佐々木。ドジャース先発陣が好調であることに加え、リリーフ陣が不安定なこともあり、今季はリリーフに一時転向することを決めていた。

1ー1の同点で迎えた2回裏、2死一塁でバロッサを迎えた場面。カウント2ー2となったところで画面が切り替わり、ベンチ裏から試合を見つめる佐々木の姿が映し出された。無表情ながら緊張感を漂わせる表情に、中継の視聴者からは「ロウキ見たい！」「緊張感あるな」「おかえり！」「がんばれ！」といった期待の声が広がった。

さらに4回裏にもカメラは再び佐々木を捉え、ブルペン待機の様子をクローズアップ。元メジャーリーガーで解説を務めた川崎宗則氏は「ブルペンの待機も日本とアメリカで大きく違います。日本だと中にいて、トレーナーのマッサージを受けている時間。佐々木はもう（マッサージ）上がっててもいいけど、トレーナーがチェックしてから準備する。メジャーは始まったらブルペンに待機して、それぞれセルフマッサージをやっているという違いがある」と文化の差を解説した。

実際に登板するかは分からない中でも、映像に映るだけで球場と中継が色めき立つ存在感を示した。佐々木は、7回に5月9日（同10日）のダイヤモンドバックス戦以来となるメジャーのマウンドに立ち、わずか13球で被安打0、2奪三振、無失点と圧巻の投球を見せつけた。

メジャー復帰を果たしたばかりの佐々木は、映像に映るだけで色めき立つ存在感を示した。ブルペンでの“一瞬の表情”は、ファンの期待を大きく膨らませるシーンとなった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）

※川崎宗則氏の「崎」は正式には「たつさき」