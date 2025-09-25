ドクターリセラから新シリーズ誕生♡敏感肌もケアする次世代セラム

「ファンデーションのいらない肌づくり」を掲げるドクターリセラから、新スキンケアシリーズ「ラディール」が登場しました。敏感肌にも大人肌にも寄り添うことを目指し、エステティシャンの声をもとに誕生したアイテムは、年齢を重ねた肌の悩みにもアプローチ。無添加処方(※3)でやさしく、そして確かな実感を届ける2つの新製品が、あなたの毎日を心強くサポートしてくれます。

ラディール セラムの特徴と魅力

ブランド「AQUA VENUS」から登場するラディール セラムは、価格16,500円(税込)、内容量30mL。敏感に傾きやすい肌や乾燥しがちな肌を、うるおいで満たしふっくらとしたハリを与えます。

おすすめは、赤みやヒリつき(※4)が気になる方、年齢による乾燥サインを感じ始めた方。使用は朝晩4～5滴をなじませるだけ。

取扱いは全国サロンで2025年10月31日(金)、公式オンラインでは11月12日(水)よりスタートします。

ラディール ジェルクリームで潤いヴェール

ラディール ジェルクリームは、価格14,300円(税込)、内容量50g。とろけるように広がり、潤いのヴェールで肌を包み込みます。

乾燥によるカサつきを防ぎ、ハリのある肌印象を演出。おすすめは、ゆらぎやすい肌や年齢サインが気になる方。朝晩2～3プッシュで使いやすく、敏感肌にもやさしい処方です。

サロン発売は2025年10月31日(金)、公式オンラインは11月12日(水)に登場します。

こだわり成分で叶えるWアプローチ

ラディールには「守り」と「攻め」の両側面からアプローチする美容成分を配合。

グリチルリチン酸2Kやローヤルゼリー由来成分、ビサボロールなどがデリケートな肌を守り、エクソソームやアルニカ花エキス、水溶性プロテオグリカンが年齢サインに応えます。

ジェルクリームにはコンフリー葉エキスやエーデルワイスエキスも配合され、潤い・透明感・ハリを兼ね備えたケアを実現♡

(※3)石油系合成界面活性剤・防腐剤(パラベン)・合成香料・鉱物油・合成着色料の5つを不使用

(※4)乾燥による

敏感肌にも、大人肌にも寄り添う新シリーズ

エステ現場の声から誕生した「ラディール」は、守りと攻めのWアプローチで敏感肌にも大人肌にもやさしく確かな実感を届けます。

無添加処方で安心しながらも、ハリや潤いを引き出すこだわりの成分を贅沢に配合。

セラムとジェルクリームの2ステップで、年齢を重ねても輝き続ける肌へ。あなたの日常ケアに、次世代の頼れる一品を迎えてみませんか♪