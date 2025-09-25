フリーアナウンサーの川田裕美が25日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。小川晶前橋市長が部下である同市の男性幹部職員とラブホテルで頻繁に会っていたという報道を受けて緊急会見を開いたことについて「すぐに会見を開いたのは早い対応だったと思います」と評価する一方で、進退については「難しいんじゃないか」と今後の厳しい状況を予測した。

小川氏をめぐっては、ニュースサイト「NEWSポストセブン」が、小川氏と市幹部職員の既婚男性が、ラブホテルで複数回面会していたと報じている。小川氏は会見で、ホテルでの複数回の面会は認めたが、男女関係は否定。男性と会うまでの交通手段については「市役所から駐車場まで公用車で送ってもらったこともありますし、それ以外では自分の車で、土日ですね。休みの日は自分の車ででかけたこともあります」などとしていた。小川氏は自身の進退について「相談しながら考えていきたい」とし、市議会から辞任を求められたらどうするかと問われても「そのときに判断をさせていただきたい」と明言していない。

川田は「待ち合わせの場所まで公用車で行ったりとか、その場所も場所ですし、そこに関してはどんな釈明をしても市民の理解は得られないんじゃないかな。進退を考えるということですけど、難しいんじゃないかと思います」と、今後の厳しい市政運営を予測していた。