今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第26週「愛と勇気だけが友達さ」の第130回が9月26日に放送予定です。

【写真】自宅で会話をする嵩とのぶ

＊以下9月26日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの母・羽多子を江口のりこさん、のぶの妹・蘭子を河合優実さん、メイコを原菜乃華さん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

のぶ（今田美桜さん）の病室のドアを開けた嵩（北村匠海さん）は、にっこり笑うのぶの姿に胸がいっぱいになる。

その後退院したのぶは、嵩に自分がいなくても大丈夫かと尋ね、今年の桜は見られないかもしれないとつぶやく。

そんなことないと打ち消すように話す嵩は、たまらずのぶを抱き寄せる。

やがて日本中の子どもたちのヒーローになったアンパンマン。

のぶは最高の笑顔で嵩に言う。

「嵩は、うちのアンパンマンや」と――。