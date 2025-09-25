FANTASTICS¡¢±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¥Æー¥Þ¶Ê¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¡×¥ê¥êー¥¹¡¡¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤â
¡¡FANTASTICS¤¬¡¢¥Üー¥«¥ë ÃæÅçñ¥ÂÀ¤Î½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¡×¤ò12·î5Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
（関連：【画像あり】新曲＆ベストアルバムリリース発表したFANTASTICS、ライブ写真（計3枚））
¡¡Æ±¾ðÊó¤Ï¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØFANTASTICS LIVE TOUR 2025"BUTTERFLY EFFECT" -FLY WITH YOU-¡Ù¤Î9·î24Æü¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¸ø±é¤Î¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¤ÏÃæÅç¤Î¤Û¤«¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢ÌÚÂ¼ËïºÈ¡ÊINI¡Ë¤¬¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¡×¤Ï¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢INI¡¢FANTASTICS¤Ë¤è¤ë¡È¥È¥ê¥×¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡É¤Î¤¦¤Á¤Î1¶Ê¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£
