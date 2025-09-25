ÃæÅç·ò¿Í¤ÎÂæÏÑ¸ø±é¤ÇÆüËÜ¿ÍÍè¾ì¼Ô¤¬µ¶Â¤µïÎ±¾Ú¤ò½ê»ý¡¢¸½ÃÏ·Ù»¡¤ËÏ¢¹Ô¡¡STARTO¼Ò¡Ö½ÅÂç¤ÊÈÈºá¹Ô°Ù¡×
¡¡STARTO ENTERTAINMENT¤Ï25Æü¡¢¸¢Íø¿¯³²¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ëX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î¥ê¡¼¥¬¥ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£ÃæÅç·ò¿Í¡Ê31¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤¿14Æü¤ÎÂæÏÑ¸ø±é¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÍè¾ì¼Ô¤¬µ¶Â¤¤·¤¿¸½ÃÏ¤Î¸øÅª½ñÎà¡ÊµïÎ±¾Ú¡Ë¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢¸½ÃÏ·Ù»¡¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿»ö°Æ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î¤´Ãí°Õ¤È¤ª´ê¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖÅö¼Ò·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæÅç·ò¿Í¤¬½Ð±é¤·¤¿¡ØKENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI¡ÈN/bias¡É³®¡Ù¡Ê2025Ç¯9·î14Æü¡¢Zepp New Taipei¡Ë¤Î²ñ¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¿ÍÍè¾ì¼Ô¤¬µ¶Â¤¤·¤¿¸½ÃÏ¤Î¸øÅª½ñÎà¡ÊµïÎ±¾Ú¡Ë¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¸½ÃÏ·Ù»¡¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¸øÊ¸½ñ¤òµ¶Â¤¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î·ºÈ³Ë¡µ¬¤Ë¤è¤ê½èÈ³ÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÅÂç¤ÊÈÈºá¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£ËÜ·ï¤ÏÂæÏÑ¤ÎË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏÊóÆ»¤Ç¤âÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ãË¡¹Ô°Ù¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥Õ¥¡¥óÁ´ÂÎ¤Ë¿¼¤¤¼ºË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹Ô°Ù¼ÔËÜ¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°ãË¡¹Ô°Ù¤¬³¤³°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤Î³¤³°¸ø±é³«ºÅ¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¿®ÍÑÌäÂê¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤«¤Í¤º¡¢ÃÇ¤¸¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤ä¸ø±é²ñ¾ì¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤Ï¡¢É¬¤ºÀµµ¬¤ÎÊýË¡¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¸ø±éÅù¤Î²ñ¾ì¤Ë¤ÏËÜ¿Í³ÎÇ§¾ÚÌÀ½ñ¤Î·È¹Ô¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜ¿Í³ÎÇ§¾ÚÌÀ½ñ¤Îµ¶Â¤¤Ï¡¢µ¬Ìó°ãÈ¿¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢·º»öÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡×¡Ö¸ø±é¤ò°ÂÁ´°Â¿´¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¼çºÅ¼Ô¤«¤é¤Î°ÆÆâ¡¦¥ë¡¼¥ë¤ò»öÁ°¤ËÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£