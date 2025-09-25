10月4日に投開票される自民党総裁選挙。5人の候補のうち石破政権で閣僚を務める小泉農水大臣と林官房長官の2人、そして茂木前幹事長はどのような戦略を立てているのでしょうか。

【映像】各候補者の演説

「今自民党に必要なのはまず我々が心を1つにすること」「足元から1つ1つ、信頼回復の歩みを私は始めていきたい」（小泉農水大臣）

小泉農水大臣は「政策を華々しく打ち上げない」として前回の総裁選で掲げた選択的夫婦別姓の導入などの持論を封印しました。課題の討論は「今回は安定している」との声が党内では多く上がっています。手元の紙に目を落とすことも多く、失点を防ぐことに注力しています。

「今までの経験、実績、全て使ってこの日本を再び明るい、夢の持てる、希望の持てる世界に、日本に変えて参ります」（林官房長官）

林陣営の幹部は「討論会が始まればマイナス要素がない」と自信を見せています。多くの要職を歴任した経験を武器に現職の官房長官として"石破票"の獲得も狙います。

「若い人たちが、自分たちの未来は明るいと思える国、そんな国をつくっていきたい」（茂木前幹事長）

一番乗りで出馬を表明した茂木前幹事長は精力的に視察をこなすほか、SNSを積極的に活用するなど発信を強め、親しみやすさをアピールしています。（ANNニュース）