【OMEN 35L VALORANT Limited Edition】 9月25日 発売 価格：246,500円

日本HPは、Riot GamesとのコラボレーションによるゲーミングデスクトップPC「OMEN 35L VALORANT Limited Edition」を9月25日に発売した。価格は246,500円。

「OMEN 35L VALORANT Limited Edition」は、VALORANT Champions TourやLeague of Legendsの公式eスポーツ大会でプロ選手が使用する「OMEN 35L Stealth Edition」をベースに開発された限定モデル。「VALORANT」のスタイルと世界観、そしてゲームのコミュニティへの敬意が込められており、外観から内部コンポーネントに至るまで、ディテールの全てに「VALORANT」の世界観が表現されている。

「OMEN 35L VALORANT Limited Edition」の特長

「VALORANT」の世界観や伝承をオマージュ

「VALORANT」の公式カラーパレットを採用したネイビーとレッドのケースが、「VALORANT」のビジュアルアイデンティティを表現。ファンだけが気づくようなスプレーパターン（武器によって異なる弾道や弾痕の並び）やアルティメットゲージ（エージェントと呼ばれるゲーム内キャラクターが持つ特別で強力なスキルの使用可能状況を示すゲージ）が散りばめられている。

また、ケースファンのハブにはスパイク（攻撃側チームの勝利条件に関わる重要なアイテム）が描かれ、マグネット式のガンバディ（武器に装着するアクセサリー）も付属する。

存在感を放つパフォーマンス

「OMEN 35L VALORANT Limited Edition」は、インテル Core i7-14700F プロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 5060グラフィックスを搭載。重要なラウンドから長時間のゲームセッション、配信まで、高いフレームレートと鋭いレスポンス、現在の負荷を超えても余裕を保つヘッドルームが提供される。

搭載されるCPUクーラーやGPUの組み合わせ、形状に応じて変化する空気の流入経路を考慮し、PCケース内の空気が最も効率的に流れるよう設計されており、ファンの動作特性を示す「P/Q曲線」に基づいて、ケースファンの回転速度を工場で調整し出荷。この最適化により、前世代機と比較して最大14％の冷却性能向上を実現する。極寒の研究施設であるアイスボックスに侵入する様な重圧がかかる局面でも、パフォーマンスを維持し、冷静に戦い抜くための安心感をもたらす。

戦術的な防衛と情報収集を得意とするエージェントであるキルジョイのセットアップと同様に、アップグレードも簡単。ツールレス設計、ATX規格のコンポーネント、整然としたケーブル配線により、パーツの追加、交換、パーソナライズ（＊1）が簡単に行なえる。

＊1：米国などが対象（https://www.hp.com/us-en/gaming-pc/components.html

HPオンラインストア セール情報

HPのオンラインストアにおいて、ゲーミング製品を対象とした2週間限定のセールが9月25日13時から10月9日12時59分まで実施される。本セールでは、OMENのゲーミングPCやHyperX製品をお買い得な価格で購入できる。

名称：HPオンラインストア 大決算祭り 第一弾ゲーミング祭り

期間：9月25日（木）13時～10月9日（木）12時59分まで

□「HPオンラインストア 大決算祭り 第一弾ゲーミング祭り」のページ（9月25日13時更新予定）