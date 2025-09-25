ÅìµþÅÔ¡¢ÌµÅÅÃì²½¤Î¾òÎãÀ©Äê¤Ø Æ£°æ»á¡ÖÅÅÃì¤ÎÃÏÃæ²½¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·ë¹½Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
9·î25Æü¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦»û¤Á¤ã¤ó¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÍË¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤ÇµþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤ÎÆ£°æÁï»á¤È»ûÅç¾°Àµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÌµÅÅÃì²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
Æ£°æ»á¡ÖÀ¤³¦Âè2°Ì¤Î·ÐºÑÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÅÅÃì¤òÃÏÃæ²½¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï²¼ÉÊ¤Ê¹ñ²È¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÅìµþÅÔ¤ÏÅÅÃì¤òÃÏÃæ¤ËËä¤á¤ëÌµÅÅÃì²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢»ØÄêÃÏ°è¤Ç¿·¤¿¤ËÂðÃÏ¤ò³«È¯¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÅÅÃì¿·Àß¤ò¸¶Â§¶Ø»ß¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¤Ë¤â¿·Àß¶Ø»ß¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¾òÎã¤ÎÀ©Äê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï»ö¶È¼ÔÌ¾¤Î¸øÉ½¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂðÃÏ³«È¯¤ËÈ¼¤¦ÅÅÃì¿·Àß¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¾òÎã¤ÏÁ´¹ñ½é¤È¤¤¤¦¡£
ÅìµþÅÔ¤ÏºÒ³²»þ¤ËÅÝ²õ¤·¤¿ÅÅÃì¤¬ÈòÆñ¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤ÆÌµÅÅÃì²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢17Ç¯¤Ë¤ÏÅÔÆ»¤Ç¤ÎÅÅÃì¿·Àß¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¾òÎã¤ò»Ü¹Ô¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÂðÃÏ¤Ë¤¢¤ëÆ»Ï©¤Ï»äÆ»¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯¡¢ÌµÅÅÃì²½¤¬¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»ûÅç¥¢¥Ê¡ÖÅìµþÅÔ¤ÎÌµÅÅÃì²½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆ°¤¤ÏÆ£°æ¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Æ£°æ»á¡Ö¤³¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È¤ÏËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÉºÒ¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤Þ¤´ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÉºÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â·Ê´Ñ¤È¤·¤Æ¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Ê¸ÌÀ¹ñ²È¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÌîÈÚ¹ñ²È¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ì¤³«¹ñ²È¤ÈÊ¸ÌÀ¹ñ²È¤Î´Ö¤ÎÈ¾³«¹ñ²È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÇÅÅÃì»È¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢ÃÏÃæ¤ËËä¤á¤ë¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é·ÐºÑÅªÍýÍ³¤ÇÅÅÃì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é»ß¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÅÅÃì¤ÎÃÏÃæ²½¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·ë¹½Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
»ûÅç¥¢¥Ê¡Ö¤Ï¤¡ー¡×
Æ£°æ»á¡Öº£¤ä¤â¤¦¡¢(GDP¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç)5°Ì¡©(1～4°Ì¤Þ¤Ç¤¬)¥¢¥á¥ê¥«¡¦Ãæ¹ñ¡¦¥¤¥ó¥É¡¦¥É¥¤¥Ä¤ä¤«¤é5°Ì¤«¡£5°Ì¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç·è¤·¤Æ¤ª¶â»ý¤Á¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¤´Ö¡¢À¤³¦Âè2°Ì¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡©À¤³¦Âè2°Ì¤Î·ÐºÑÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÅÅÃì¤òÃÏÃæ²½¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï²¼ÉÊ¤Ê¹ñ²È¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
»ûÅç¥¢¥Ê¡Ö¤Ï¤¡ー¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×