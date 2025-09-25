【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は、日本最大級のゲームイベント「東京ゲームショウ2025」を本日9月25日より9月28日まで開催している。25・26日はビジネスデイで、一般公開日は27・28日。

今年の東京ゲームショウは「遊びきれない、無限の遊び場」がテーマ。出展社数は初の1,000社超えとなり、過去最大の1,136社となっている。また、TGS公式番組や各メーカーのTGS特番の動画配信も多数予定されており、現地・オンラインで盛り上がるイベントとなりそうだ。

本稿では、「東京ゲームショウ2025」初日となる9月25日に、弊誌で掲載した記事をまとめて紹介する。なお、記事は逐次更新予定。

