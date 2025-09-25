◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、初回に先取点につながる三塁打を放ち、メジャー初のリリーフ登板で２点リードの７回にマウンドに上がった佐々木朗希投手（２３）は１回無安打無失点、２奪三振と好投を見せたが、３点リードの８回に救援陣が崩れて追いつかれた。

前夜には救援陣が崩れてサヨナラ負けを喫して、２連敗となり重苦しい空気になりかけていたが、１回表先頭の大谷がフェンス直撃の三塁打。飛距離は４２０フィート（約１２８メートル）で、データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると、３０球団の本拠地で本塁打にならなかったのはこの球場とロッキーズの本拠地クアーズフィールド（デンバー）だけだった。今季９本目の三塁打で、シーズン９三塁打は自己最多。２８試合連続出塁となると、続くベッツの右犠飛で生還し、先取点のホームを踏み１４３得点目となった。

１回裏に先発・スネルが先頭のマルテに二塁打を浴びるなどして追いつかれたが、４回にパヘスの２６号２ランで勝ち越し。３―１のまま試合は進んで、先発のスネルは６回５安打１失点でマウンドを降りた。２点リードの７回のマウンドに上がったのは朗希。５月に右肩痛で負傷者リスト（ＩＬ）入りし、この日が約４か月ぶりのマウンドだった。

メジャーでは初の救援登板。先頭のマッキャンをスプリットで三ゴロに打ち取ると、続くタワから内角低めの直球で見逃し三振を奪い、最後はバルガスからも空振り三振を奪った。最速は９９・８マイル（約１６０・６キロ）。圧巻の３者凡退で、苦しむリリーフ陣の救世主となった。すると直後の８回にＴ・ヘルナンデスが適時二塁打を放ってリードを３点に広げた。

だが、３点リードの８回にマウンドに上がった３番手のベシアが誤算。１死走者なしから左前安打、四球で走者をためると、キャロルに右翼へ適時二塁打を浴びて２点差に迫られ、１死二、三塁でマウンドを降りた。前夜に２ランを浴びたヘンリケスがマウンドに上がり、モレノをボテボテのゴロに打ち取ったかと思われたが捕手のロートベットがボールをつかみきれずに内野安打。１点差に迫られた。なおも１死一、三塁で前夜本塁打を浴びた代打・デルカステョーヨを迎え、中犠飛で追いつかれた。