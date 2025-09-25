◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャースの佐々木朗希投手の復帰登板にファンが歓喜だ。

佐々木は２４日（日本時間２５日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦でオープン戦と米マイナー戦を除いて自身初のリリーフ登板を果たした。３―１と２点リードの７回から２番手でマウンドに上がり、１イニングを２奪三振でパーフェクトに抑えた。

Ｘ（旧ツイッター）では「佐々木朗希」がトレンドランク上位に急浮上。ネット上では「朗希やったぜ、次もがんばれ！」「チームメイト、コーチからも祝福されててよかったねー」「マジでクローザーで使いたいなぁ」「佐々木朗希の１イニングのピッチングが雰囲気断然良くしたよ」「めっちゃええやんけ」「佐々木朗希の英気がブルペンに広がっていけ〜」「１００マイル２奪三振なのえっぐ」「完璧に抑えた！これはＰＳものすごく楽しみ」「リリーフ陣の救世主になる可能性あり」「秘密兵器やなあ」「あんなに笑ってる佐々木朗希を見たことない」「佐々木朗希ドジャースブルペン陣すくえる」「感動した！」などと今後の活躍への期待であふれていた。