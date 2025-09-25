◇MLB ダイヤモンドバックスードジャース(日本時間25日、チェイス・フィールド)

ドジャースの佐々木朗希投手が138日ぶりのメジャー復帰を果たし、初のリリーフ起用で1回2奪三振無失点の投球をみせました。

先発のブレーク・スネル投手が6回1失点と好投し、2点リードの7回にマウンドへ。先頭打者に2球目のスプリットを三塁線に打たれるも、サードのマックス・マンシー選手がワンバウンドで1塁に送球しアウトとします。

続く打者に対しては、99.1マイル(約159.4キロ)のストレートで見逃し三振に。さらにイルデマロ・バルガス選手をフルカウントから99.5マイル(約160.1キロ)のストレートで空振り三振に仕留め、三者凡退でこの回を終えました。

登板を終えると、大谷翔平選手が拍手で迎える場面も。ベンチでは佐々木投手に笑顔がみられました。初となるリリーフ登板での好投に、SNSではファンが「おかえり朗希」「見てて気持ちいいね」「救世主登場だ」「令和の大魔神」などとコメントを寄せています。