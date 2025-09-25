◇ア・リーグ エンゼルス―ロイヤルズ（2025年9月24日 アナハイム）

エンゼルスの菊池雄星投手（34）が24日（日本時間25日）、本拠でのロイヤルズ戦に先発。日米を通じて最多となるシーズン33試合目の登板を果たした。6回の投球前にアクシデントで緊急降板したが、5回までソロ本塁打による1安打1失点で7勝目をマークした。この日が今季の最終登板。7勝11敗、33試合の登板で、メジャー移籍後最多の178回1/3を投球。防御率は3.99と安定感を示して8年目のシーズンを終えた。

突然の異変だった。6回のマウンドに上がり、投球練習を行っていた菊池だが、投球後に左手を気にする素振りを見せ、首をかしげた。マウンド上にスタッフが集結。協議したうえで左腕はそのまま降板した。複数の米国メディアによると、降板の理由は「左前腕のけいれん」。軽症とみられることが不幸中の幸いだった。

立ち上がりからエンジン全開だった。初回、先頭のガルシアを1球で遊ゴロに打ち取ると、続くウィットは中飛。3番・パスクアンティノをスライダーで空振りの3球三振に仕留めた。わずか6球でスコアボードに「0」を入れ、リズムをつかんだ。

2回に味方が先制すると、ペースは加速する。3回は2三振を含む3者凡退。3回1死から味方失策と自らの暴投で1死二塁とこの試合初めて得点圏に走者を背負ったが、慌てることはない。3番・パスクアンティノを95.6マイル（約153.8キロ）直球で見逃し三振、4番・ペレスを94.9マイル（約152.7キロ）直球で空振り三振に仕留め、付けいるスキを与えなかった。

3―0の5回、先頭のグリチェクに本塁打を許したが、乱れることなく、落ち着いて後続を断った。

メジャー挑戦から8年で4球団目となった今季は、開幕から4連敗を喫したものの、ローテーションを外すことなく、1年間フル回転した。21年以来、2度目のオールスターゲームに選出されるなど、数字以上に充実度の高いシーズンとなった。