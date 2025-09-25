ダウンタウンの浜田雅功が２４日、ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」で同い年の有名人を聞かれ、意外過ぎるスターの名前を挙げた。

この日は「街中で自分と同い年の人２連続で言い当てるまで帰れません」を放送。５５歳の藤本敏史、４５歳の牧野ステテコ、３５歳の日本一おもしろい大崎が、街中で自分と同い年の人を２連続で当てるというもの。質問は１回だけ許され、リーチをかけて間違えれば、またイチからやり直しとなる。

この企画の前、スタジオでは同い年の有名人は誰？という話題となり、おぎやはぎの矢作兼は「パッと思いつくのはイーロン・マスク」といい、スタジオもびっくり。プレゼンターの陣内智則も「えらいところとまた…」と苦笑いだ。矢作は「同じ年と聞いた時はびっくりした」と振り返った。

そして陣内は浜田にも同じ質問。浜田は「ブラッド・ピット」と即答し再びスタジオは「えー！」「ブラピと一緒なんだ」の声が。矢作からは「和製ブラッド・ピット！」のかけ声も飛んでいた。

ちなみに矢作とイーロン・マスク氏は１９７１年生まれの５４歳。浜田とブラピは１９６３年で６２歳になる年齢。