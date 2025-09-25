【ガールズバンドクライ公式 メイキングブック】 11月14日発売 価格：2,500円

玄光社は、「ガールズバンドクライ公式 メイキングブック」を11月14日に発売する。価格は2,500円。

イラストルックな3Dフルアニメーションを駆使した作品「ガールズバンドクライ」。本書では、制作チームへの数十時間に及ぶインタビューで、メイキングの舞台裏を徹底取材。

ワークフロー詳細、シナリオ、絵コンテ、デザインラフから最終キャラクターデザインへの変遷、3Dモデル、ARを使ったロケハン、アップの情報充実について、ライブ映像制作、表情づくりのためのリグとモデリング修正、ライティング、カメラアングルと演出、美術設定や美術ボード、詳細なスタッフリストなどがたっぷり掲載されている。

本書の内容

キャラクター設定

細かな目の設定や衣装の長さ、表情集など未公開デザイン画まで一挙公開。

井芹仁菜／河原木桃香／安和すばる／海老塚智／ルパ／ヒナ／ナナ・リン・アイ

インタビュー：キャラクターデザイン 手島nari

演出 ロングインタビュー

シリーズディレクター 酒井和男

脚本 ロングインタビュー

シリーズ構成・脚本 花田十輝

イラストルックな３DCGフルアニメーション表現をどう実現したのか

企画のはじまりから製作体制、制作チーム作り、本作のためのアプリケーションの開発から完成にいたる道のりを語る。

インタビュー：シリーズディレクター 酒井和男 × CGディレクター 鄭 載薫 × プロデューサー 平山理志

本プロジェクトの流れ

未公開詳細ワークフローとチーム編成リスト

日常シーンの作り方

シリーズディレクター 酒井和男、CGディレクター 鄭 載薫、リギングスーパーバイザー 戸沼祐介、キャラクターモデリングスパーバイザー 米澤真一、セッツ＆プロップスモデリングスーパーバイザー 黒田誠一、ルックデベロップメントスーパーバイザー 芦野健太郎による制作の舞台裏を詳細に解説！

・ロケハンと絵コンテ・カメラワーク・リグ、柔らかな表情の動きをフルCG で作る・衣装・プロップのモデリング

・輪郭線と影のグラデーション・日常シーン、可愛さを徹底追求した影の落とし方・ライティングと構図画面・「目に見えないもの」を絵コンテに落とし込む、アニメ的な構図

ライブシーンの作り方

アニメーションスーパーバイザー 竹中佑城による、本作見どころのライブシーン制作舞台裏

・リハーサルからモーションキャプチャー撮影・没入感と可愛さを徹底追求したライブステージのライティング・観客を作る

美術設定とワークフロー

美術監督 野村正信・藤井里咲、美術設定 天田俊貴による詳細な設定とメイキング解説

・トゲトゲメンバーの部屋・カメラマップ・架空の空間を作る・ライブ会場のモデリング・ARアプリケーション

