永野芽郁主演映画『かくかくしかじか』のBlu-ray＆DVDが、12月24日に発売されることが決定した。

原作は、『ママはテンパリスト』『海月姫』『東京タラレバ娘』などを生んだ東村アキコが、恩師とのエピソードをもとに執筆し、マンガ大賞2015を受賞した自伝漫画。これまでも映像化の話があったそうだが、東村が「完璧な形での実現は不可能だろう」と断り続けていたという。しかし、のちに本作のメインキャストに抜擢される永野と大泉洋の存在が映画化を決断させ、東村自らが脚本を執筆することとなった。

永野は漫画家を目指すぐうたら高校生・明子役、大泉は最恐の武闘派映画教師・日高先生役をそれぞれ演じ、東村の生まれ故郷である宮崎をはじめ、石川、東京3つの街を舞台に、明子と日高先生の過ごした9年間を描く。監督は、『地獄の花園』の関和亮が務めた。

豪華版には、2時間30分以上の映像特典を収録。Blu-ray&DVDでしか見られないメイキングや永野と大泉のインタビューなどが収録されている。また封入特典として、劇中で実際に登場する絵画を完全再現したポストカードセットと、未公開カットを多数含むフォトブックも付属される。

●東村アキコ（原作・脚本）コメント私も脚本と撮影に参加させていただいた映画『かくかくしかじか』をご自宅で！ ストーリー、役者の皆さんのお芝居はもちろんですが、映画館と違った楽しみかたとしては、素晴らしい絵がたくさん出てくるので、そこで一時停止して絵画鑑賞なんてしていただけると嬉しいです！

（文＝リアルサウンド編集部）