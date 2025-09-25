北山宏光が、ブルガリア共和国友好親善大使に就任。9月24日に駐日ブルガリア共和国大使館にて就任式が行われた。

就任式では、ブルガリア共和国特命全権大使であるマリエタ・アラバジエヴァから任命証と記念品が北山に授与された。日本においてブルガリア共和国友好親善大使が任命されるのは、今回が初めてのことだ。北山は、「友好親善大使としての活動を通じ、日本とブルガリアの交流がさらに深まり、多くの笑顔が生まれるきっかけになれれば幸いです。」とコメントしている。

今後、北山はブルガリアの魅力を様々な形で発信し、エンターテインメントを通じて両国の交流促進に取り組んでいく予定だという。

＜北山宏光 コメント＞

このたび、ブルガリア共和国友好親善大使という大変光栄な役割を務めさせていただくことになりました。実際にブルガリアを訪れた際、自然の雄大さや美しい街並み、そして人々の温かさに触れ、心から魅了されたことを今でも鮮明に覚えています。ブルガリアは歴史や文化が深く、食文化や伝統音楽、舞踊など、多くの素晴らしい魅力に溢れています。これからは、自分が感じたブルガリアの素晴らしさを多くの方に伝えるとともに、エンターテインメントを通じて日本とブルガリアをつなぐ架け橋になれるよう、活動していきたいと思っています。友好親善大使としての活動を通じ、日本とブルガリアの交流がさらに深まり、多くの笑顔が生まれるきっかけになれれば幸いです。

＜ブルガリア共和国特命全権大使 マリエタ・アラバジエヴァ コメント＞

このたび、北山宏光さんをブルガリア共和国友好親善大使に任命いたしました。日本においてブルガリア親善大使が任命されるのは今回が初めてとなります。北山さんはアーティストとして長年にわたりエンターテインメントの分野で活躍され、その発信力と温かな人柄によって幅広い世代から支持を集めていらっしゃいます。その存在は、ブルガリアの文化や魅力を日本に紹介し、両国をつなぐうえで大変心強いものです。また、エンターテインメントは国境を越えて人々を結びつける力を持っています。今回の任命を通じて、北山さんの活動がブルガリアの豊かな自然や歴史、そして文化を日本の皆さまにより身近に感じていただくきっかけとなり、両国の交流と相互理解が一層深まることを期待しています。

（文＝リアルサウンド編集部）